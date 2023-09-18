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На лимано-купянском направлении сейчас затишье, россияне получили "на орехи" – ВСУ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 11:35
На лимано-купянском направлении сейчас затишье, россияне получили на орехи – ВСУ
иллюстративное фото из Генштаба

На лимано-купянском направлении сейчас наблюдается затишье, россияне "хорошо получили на орехи" и не переходят к боестолкновениям.

Источник: руководитель пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "В частности, мы видим переброску на лимано-купянском направлении 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию".

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Детали: Евлаш уточнил, что враг на этом направлении 464 раза обстреливал украинские позиции и 13 раз использовал авиацию.

Прямая речь: "Однако к боевым столкновениям он (враг - ред.) не переходит после того, как изрядно получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении, в частности под Новоегоровкой и другими населенными пунктами на этом направлении".

 
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Темы: войнаХарьковская областьЛуганская областьВооруженные силы
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