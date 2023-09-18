СБУ затримала дніпрянина, який видавав себе за військового, щоб шпигувати за ЗСУ
Житель Дніпра на завдання російської ФСБ збирав дані про переміщення військової техніки, місця базування української ППО і розташування електро- та залізничних станцій міста.
Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Дніпропетровської облпрокуратури
Деталі: Прокуратура повідомляє, що чоловіка завербували у червні. Інформатор звертав увагу на маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.
Відео та текстові повідомлення агент передавав ФСБ через месенджер Telegram. За ці "послуги" він отримував гроші на банківську картку. Сума винагороди залежала від цінності інформації – від 50 до 100 доларів США.
СБУ повідомляє, що для маскування чоловік перед виходом перевдягався у військову форму українських захисників.
Дослівно СБУ: "За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.
Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі".
Більше деталей: Під час обшуків у жителя Дніпра виявили телефон із доказами листування, а також набої до автоматичної зброї.
Йому повідомили про підозру у держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави. СБУ повідомляє, що вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю).