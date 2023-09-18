СБУ затримала дніпрянина, який видавав себе за військового, щоб шпигувати за ЗСУ

Житель Дніпра на завдання російської ФСБ збирав дані про переміщення військової техніки, місця базування української ППО і розташування електро- та залізничних станцій міста.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Дніпропетровської облпрокуратури

Деталі: Прокуратура повідомляє, що чоловіка завербували у червні. Інформатор звертав увагу на маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.

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Відео та текстові повідомлення агент передавав ФСБ через месенджер Telegram. За ці "послуги" він отримував гроші на банківську картку. Сума винагороди залежала від цінності інформації – від 50 до 100 доларів США.

СБУ повідомляє, що для маскування чоловік перед виходом перевдягався у військову форму українських захисників.

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Дослівно СБУ: "За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі".

Більше деталей: Під час обшуків у жителя Дніпра виявили телефон із доказами листування, а також набої до автоматичної зброї.

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Йому повідомили про підозру у держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави. СБУ повідомляє, що вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю).