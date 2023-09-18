Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала днепрянина, который выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 12:22
СБУ задержала днепрянина, который выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ
фото СБУ

Житель Днепра по заданию ФСБ собирал данные о перемещении военной техники, местах базирования украинской ПВО и расположении электро- и железнодорожных станций города.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Днепропетровской облпрокуратуры

Детали: Прокуратура сообщает, что мужчину завербовали в июне. Информатор обращал внимание на маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинской ПВО.

Реклама:

Видео и текстовые сообщения агент передавал ФСБ через мессенджер Telegram. За эти "услуги" он получал деньги на банковскую карточку. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации - от 50 до 100 долларов США. 

СБУ сообщает, что для маскировки мужчина перед выходом переодевался в военную форму украинских защитников.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно СБУ: "По имеющимся данным, агентурные разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им вражеского задания вблизи одного из стратегических объектов в Днепре". 

Больше деталей:  Во время обысков у жителя Днепра обнаружили телефон с доказательствами переписки, а также патроны к автоматическому оружию.

 
СБУ

Ему сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога. СБУ сообщает, что решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Темы: ДнепрФСБРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Днепр
Ночной домашний арест получила спутница мужчины, которого застрелил полицейский во время сопротивления в Днепре
Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов – СМИ
Новый выпуск УП.Чат: курткогейт, замена Резникова и трагедия в Днепре
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: