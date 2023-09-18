СБУ задержала днепрянина, который выдавал себя за военного, чтобы шпионить за ВСУ

Житель Днепра по заданию ФСБ собирал данные о перемещении военной техники, местах базирования украинской ПВО и расположении электро- и железнодорожных станций города.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Днепропетровской облпрокуратуры

Детали: Прокуратура сообщает, что мужчину завербовали в июне. Информатор обращал внимание на маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинской ПВО.

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Видео и текстовые сообщения агент передавал ФСБ через мессенджер Telegram. За эти "услуги" он получал деньги на банковскую карточку. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации - от 50 до 100 долларов США.

СБУ сообщает, что для маскировки мужчина перед выходом переодевался в военную форму украинских защитников.

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Дословно СБУ: "По имеющимся данным, агентурные разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им вражеского задания вблизи одного из стратегических объектов в Днепре".

Больше деталей: Во время обысков у жителя Днепра обнаружили телефон с доказательствами переписки, а также патроны к автоматическому оружию.

СБУ

Ему сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога. СБУ сообщает, что решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).