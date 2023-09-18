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Київ починає юридичний процес проти країн ЄС – торгпред

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 12:25

Київ планує у понеділок почати оскаржувати відмову Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю торгового представника України Тараса Качки Playbook Politico

Деталі: За його словами, Україна планує оскаржити неспроможність ЄС дотримуватися своїх зобов'язань щодо вільної торгівлі.

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"Важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. І саме тому ми розпочнемо правові процедури завтра", – сказав Качка в неділю ввечері, додавши, що Київ готується відповісти заходами на експорт польських овочів і фруктів.

Київ позиватиметься у справі до Світової організації торгівлі, а не в рамках власної торговельної угоди з ЄС. 

"Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться з торговельними партнерами і з власним Союзом, тому що це може вплинути і на інші держави", – сказав Качка.

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Польща, Угорщина та Словаччина повстали проти рішення Європейської комісії, яка минулої п'ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна на території цих держав ЄС. Три держави заявили, що введуть свої власні заборони на український агроімпорт після рішення Єврокомісії припинити обмеження.

"На наш погляд, ці заходи Угорщини та Польщі є висловленням повної недовіри до Єврокомісії", – сказав Качка.

"Протягом багатьох років саме Європейська комісія є інституцією, яка веде торговельні переговори та розробляє торговельну політику для всього ЄС. І ми працювали на цій основі… Системний підхід Будапешта і Варшави ігнорувати позицію інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, що це буде проблемою для ЄС в цілому, тому що там немає єдності", – додав він.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, ПольщаУгорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Теми: КиївЄС
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