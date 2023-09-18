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Киев начинает юридический процесс против стран ЕС – торгпред

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 12:25

Киев планирует в понедельник начать оспаривать отказ Польши, Венгрии и Словакии отменить запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью торгового представителя Украины Тараса Качки Playbook Politico

Детали: По его словам, Украина планирует обжаловать неспособность ЕС соблюдать свои обязательства по свободной торговле.

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"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И именно поэтому мы начнем правовые процедуры завтра", – сказал Качка в воскресенье вечером.

Киев будет подавать жалобу во Всемирную торговую организацию, а не в рамках собственного торгового соглашения с ЕС.

"Я думаю, что весь мир должен видеть, как страны-члены ЕС ведут себя с торговыми партнерами и с собственным Союзом, потому что это может повлиять и на другие государства", – сказал Качка.

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Польша, Венгрия и Словакия восстали против решения Европейской комиссии, которая в прошлую пятницу решила разрешить продажу украинского зерна на территории этих государств ЕС. Три государства заявили, что введут свои собственные запреты на украинский агроимпорт после решения Еврокомиссии прекратить ограничения.

"На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются выражением полного недоверия к Еврокомиссии", – сказал Качка.

"В течение многих лет именно Европейская комиссия является институтом, который ведет торговые переговоры и разрабатывает торговую политику для всего ЕС. И мы работали на этой основе... Системный подход Будапешта и Варшавы игнорировать позицию институтов ЕС в торговой политике, я думаю, что это будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", – добавил он.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, ПольшаВенгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Темы: КиевЕС
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