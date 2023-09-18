Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд ООН щодо геноциду: РФ не визнає заяви Путіна, зате каже про "нациста" Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 13:28
Суд ООН щодо геноциду: РФ не визнає заяви Путіна, зате каже про нациста Зеленського
Міжнародний суд ООН у Гаазі, фото: Getty Images

Представник Росії відмовляється визнавати заяви своїх посадовців та президента Володимира Путіна від лютого 2022 року про те, що повномасштабне вторгнення РФ до України почалося для боротьби з нібито "геноцидом" на Донбасі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на позицію агента Росії у Суді, посла Геннадія Кузьміна

Деталі: 18 вересня у Гаазі розпочалося слухання у справі "Україна проти Росії", в рамках якої Україна доводить, що Росія зловжила положеннями Конвенції про заборону геноциду для того, щоби розпочати необґрунтоване військове вторгнення. Для цього українська сторона навела низку заяв російських посадовців, а саме президента Путіна, заступника голови Радбезу Медведєва, очільника МЗС Лаврова, послів Росії при ООН та ЄС.

Реклама:

Російський агент Кузьмин заперечив ці наміри РФ та запевнив, що Росія розпочала війну "за статтею 51 Статуту ООН щодо самозахисту, і це не має відношення до конвенції щодо геноциду".

"Україна каже про те, що Росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", – додав він.

При цьому російський дипломат продовжив наполягати на фальсифікованих даних нібито про боротьбу України проти "народів Донбасу" та присвятив значну частину свого виступу доведенню того, що в Україні є глибоко вкорінений "нацизм".

ВІДЕО ДНЯ

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", – заявив представник РФ у Гаазі, додавши, що, на думку РФ, є "три батьки українського нацизму" – це Степан Бандера, Роман Шухевич та Андрій Мельник.

Цікаво, що ще одним українським політиком, якого російський дипломат публічно звинуватив у підтримці нацизму, став чинний президент України Володимир Зеленський. "Зеленський назвав бригаду ЗСУ "Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейсу"", – пояснив він.

Росія вимагає від суду відхилити українську скаргу як неприйнятну.

Україна представить свою юридичну позицію 19 вересня. "Європейська правда" слідкуватиме за перебігом процесу. Про вимоги України та суть звинувачень дивіться у блозі "Слова Путіна про геноцид дозволять покарати Росію".

Про ще один процес проти Росії у Міжнародному суді у Гаазі читайте у статті "Право на теракти під час війни: як Росія намагається зупинити поразку в Міжнародному суді".

Теми: РосіясудНідерландигеноцид
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Росія
Галущенко: працюємо, щоб посунути Росію зі світового ринку урану
З’явилися фото ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону"
ЄС може потрапити в залежність від батарей з Китаю, як раніше від енергоносіїв з РФ – ЗМІ
Останні новини
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
Усі новини...
Реклама: