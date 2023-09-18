Суд ООН щодо геноциду: РФ не визнає заяви Путіна, зате каже про "нациста" Зеленського

Представник Росії відмовляється визнавати заяви своїх посадовців та президента Володимира Путіна від лютого 2022 року про те, що повномасштабне вторгнення РФ до України почалося для боротьби з нібито "геноцидом" на Донбасі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на позицію агента Росії у Суді, посла Геннадія Кузьміна

Деталі: 18 вересня у Гаазі розпочалося слухання у справі "Україна проти Росії", в рамках якої Україна доводить, що Росія зловжила положеннями Конвенції про заборону геноциду для того, щоби розпочати необґрунтоване військове вторгнення. Для цього українська сторона навела низку заяв російських посадовців, а саме президента Путіна, заступника голови Радбезу Медведєва, очільника МЗС Лаврова, послів Росії при ООН та ЄС.

Реклама:

Російський агент Кузьмин заперечив ці наміри РФ та запевнив, що Росія розпочала війну "за статтею 51 Статуту ООН щодо самозахисту, і це не має відношення до конвенції щодо геноциду".

"Україна каже про те, що Росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", – додав він.

При цьому російський дипломат продовжив наполягати на фальсифікованих даних нібито про боротьбу України проти "народів Донбасу" та присвятив значну частину свого виступу доведенню того, що в Україні є глибоко вкорінений "нацизм".

ВІДЕО ДНЯ

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", – заявив представник РФ у Гаазі, додавши, що, на думку РФ, є "три батьки українського нацизму" – це Степан Бандера, Роман Шухевич та Андрій Мельник.

Цікаво, що ще одним українським політиком, якого російський дипломат публічно звинуватив у підтримці нацизму, став чинний президент України Володимир Зеленський. "Зеленський назвав бригаду ЗСУ "Едельвейс" на честь нацистського "Едельвейсу"", – пояснив він.

Росія вимагає від суду відхилити українську скаргу як неприйнятну.

Україна представить свою юридичну позицію 19 вересня. "Європейська правда" слідкуватиме за перебігом процесу. Про вимоги України та суть звинувачень дивіться у блозі "Слова Путіна про геноцид дозволять покарати Росію".

Про ще один процес проти Росії у Міжнародному суді у Гаазі читайте у статті "Право на теракти під час війни: як Росія намагається зупинити поразку в Міжнародному суді".