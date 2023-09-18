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Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 13:28
Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о нацисте Зеленском
Международный суд ООН в Гааге, фото: Getty Images

Представитель России отказывается признавать заявления своих должностных лиц и президента Владимира Путина от февраля 2022 года о том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину началось для борьбы с якобы "геноцидом" на Донбассе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на позицию агента России в Суде, посла Геннадия Кузьмина

Детали: 18 сентября в Гааге началось слушание по делу "Украина против России", в рамках которого Украина доказывает, что Россия злоупотребила положениями Конвенции о запрещении геноцида для того, чтобы начать необоснованное военное вторжение. Для этого украинская сторона привела ряд заявлений российских чиновников, а именно президента Путина, замглавы Совбеза Медведева, главы МИД Лаврова, послов России при ООН и ЕС.

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Российский агент Кузьмин отрицает эти намерения РФ и заверил, что Россия начала войну "по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции о геноциде".

"Украина говорит о том, что Россия использовала слово "геноцид" для описания действий украинской власти. Но заявления не могут быть нарушением", – добавил он.

При этом российский дипломат продолжил настаивать на фальсифицированных данных якобы о борьбе Украины против "народов Донбасса" и посвятил значительную часть своего выступления доказательству того, что в Украине есть глубоко укоренившийся "нацизм".

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"Нацисты в Украине происходят от ОУН, пособника нацистов", – заявил представитель РФ в Гааге, добавив, что по мнению РФ, есть "три отца украинского нацизма" – это Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник.

Интересно, что еще одним украинским политиком, которого российский дипломат публично обвинил в поддержке нацизма, стал действующий президент Украины Владимир Зеленский. "Зеленский назвал бригаду ВСУ "Эдельвейс" в честь нацистского "Эдельвейса"", – пояснил он.

Россия требует от суда отклонить украинскую жалобу как неприемлемую.

Украина представит свою юридическую позицию 19 сентября. "Европейская правда" будет следить за ходом процесса. О требованиях Украины и суть обвинений смотрите в блоге "Слова Путина о геноциде позволят наказать Россию".

О еще одном процессе против России в Международном суде в Гааге читайте в статье "Право на теракты во время войны: как Россия пытается остановить поражение в Международном суде".

Темы: РосcиясудНидерландыгеноцид
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