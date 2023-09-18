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У Грузії заявляють про підготовку "держперевороту" з українським слідом

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 13:46
У Грузії заявляють про підготовку держперевороту з українським слідом
ПРАПОР ГРУЗІЇ, ФОТО GETTY IMAGES

Служба державної безпеки Грузії заявляє, що група осіб планує влаштувати в жовтні-грудні "дестабілізацію та заворушення", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Джерело: заяву спецслужби наводить портал "Грузия Online", "Європейська правда"

Деталі: Грузинська спецслужба заявляє, що одним з авторів плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник глави воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе, а також особи грузинського походження, які перебувають у його підпорядкуванні, зокрема колишній член охорони третього президента Грузії Михайло Батурін та член близького оточення Міхеіла Саакашвілі, командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

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За твердженням СДБ, для початку "перевороту" обрано період жовтень-грудень, коли має бути опубліковано проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС.

У спецслужбі Грузії заявляють, що "організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському Євромайдану 2014 року".

Також у грузинській спецслужбі кажуть, що зазначений план нібито планується здійснити за координації та фінансової підтримки якихось іноземних країн.

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Варто зазначити, що Грузія не приєднується до західних санкцій проти Росії, а також відновила пряме авіасполучення з РФ.

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Теми: ГрузіяСаакашвілі
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