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В Грузии заявляют о подготовке "госпереворота" с украинским следом

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 13:46
В Грузии заявляют о подготовке госпереворота с украинским следом
ФЛАГ ГРУЗИИ, ФОТО GETTY IMAGES

Служба государственной безопасности Грузии заявляет, что группа лиц планирует устроить в октябре-декабре "дестабилизацию и беспорядки", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Источник: заявление спецслужбы приводит портал "Грузия Online", "Европейская правда"

Детали: Грузинская спецслужба заявляет, что одним из авторов плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также лица грузинского происхождения, которые находятся в его подчинении, в частности бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

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По утверждению СГБ, для начала "переворота" выбран период октябрь-декабрь, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

В спецслужбе Грузии заявляют, что организаторы якобы "рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года".

Также в грузинской спецслужбе говорят, что указанный план якобы планируется осуществить при координации и финансовой поддержке каких-то иностранных стран.

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Стоит отметить, что Грузия не присоединяется к западным санкциям против России, а также возобновила прямое авиасообщение с РФ.

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Темы: ГрузияСаакашвили
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