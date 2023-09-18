Екскомандувач угруповання "Південь" розповів, як росіяни розміновували поля на початку війни

Російські війська на початку повномасштабного вторгнення в Україну розміновували мінні поля перед взводними опорними пунктами в Херсонський області реактивною артилерією.

Джерело: генерал-майор Андрій Соколов, який на початок вторгнення був заступником командувача ОК "Південь" і керував угрупованням військ "Південь", в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Соколов розповів, що перший день війни він зустрів на своєму командному пункті, знаходячись перед монітором, на якому був виведений "Віраж-планшет" – програма, яка відслідковує польоти всіх літальних засобів навколо.

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Десь о 4-5 годині ранку 24 лютого 2022 року він із начальником ППО й оперативним черговим спостерігали масований зліт літаків у Криму. Ті спочатку кружляли над територією Криму. Спершу була надія, що літаки РФ політають і сядуть знову, але вони розлетілися над Азовським і Чорним морями, почали масований пуск ракет.

Спершу був ракетний удар по майже всіх місцях дислокації українських підрозділів, по пунктах управління, по стартових позиціях і пунктах управління засобів ППО, по аеродрому в Мелітополі. Майже по всіх військових об'єктах, які розташовувалися в Херсонській і Запорізькій області.

Після того надійшли доповіді від командира 137-го батальйону, полковника Римаренка, що противник почав вогневий наліт, обстріл артилерією українських передових позицій на Каланчацькому й Чонгарському КПВВ. З цього все почалося.

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Пряма мова: "Але там був такий нюанс. Ми десь 23 числа отримали інформацію, що противник може провести провокаційні дії: сам обстріляє завод "Титан", потім нас звинуватить у цьому і це буде казус беллі для того, щоб почати на нашому напрямку якісь дії.

І перша була доповідь командира 137-го батальйону – це я добре запам'ятав – що противник обстрілює не самі позиції, а веде вогонь перед нашим опорним пунктом навпроти "Титану".

Я спочатку подумав, що саме це і відбувається, що це провокація, і вони обстрілюють завод. Це було вночі, і особовий склад просто не зорієнтувався.

Потім, проаналізувавши всі дії, я вже зрозумів, що вони таким чином реактивною артилерією розміновували наші мінні поля перед взводними опорними пунктами. А другий вогневий наліт уже був саме по наших позиціях".

Деталі: Соколов переконаний, що артилерія РФ працювала по мінних полях, розміновуючи й спрощуючи собі подальший шлях.

"Я впевнений в цьому. Я з 2014 року знаходжуся на фронті. Вони так робили не один раз. Я впевнений, що і того разу вони саме це і робили", – сказав він.

Генерал-майор також запевнив, що перешийки й мости на межі з окупованим Кримом були заміновані з 2014 року, їх намагалися підірвати, але противник чинив цьому вогневу протидію.

А от мости через Дніпро, на вихід до Херсона, зачвасно заміновані не були.