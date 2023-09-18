Экс-командующий группировки "Юг" рассказал, как россияне разминировали поля в начале войны

Российские войска в начале полномасштабного вторжения в Украину разминировали минные поля перед взводными опорными пунктами в Херсонской области реактивной артиллерией.

Источник: генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения был заместителем командующего ОК "Юг" и руководил группировкой войск "Юг", в интервью "Украинской правде"

Детали: Соколов рассказал, что первый день войны он встретил на своем командном пункте, находясь перед монитором, на котором был выведен "Вираж-планшет" – программа, которая отслеживает полеты всех летательных средств вокруг.

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Где-то в 4-5 часов утра 24 февраля 2022 года он с начальником ПВО и оперативным дежурным наблюдали массированный взлет самолетов в Крыму. Те сначала кружили над территорией Крыма. Сначала была надежда, что самолеты РФ полетают и сядут снова, но они разлетелись над Азовским и Черным морями, начали массированный пуск ракет.

Сначала был ракетный удар по почти всем местам дислокации украинских подразделений, по пунктам управления, по стартовым позициям и пунктам управления средств ПВО, по аэродрому в Мелитополе. Почти по всем военным объектам, которые располагались в Херсонской и Запорожской области.

После того поступили доклады от командира 137-го батальона, полковника Рымаренко, что противник начал огневой налет, обстрел артиллерией украинских передовых позиций на Каланчацком и Чонгарском КПВВ. С этого все началось.

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Прямая речь: "Но там был такой нюанс. Мы где-то 23 числа получили информацию, что противник может провести провокационные действия: сам обстреляет завод "Титан", потом нас обвинит в этом и это будет казус белли для того, чтобы начать на нашем направлении какие-то действия.

И первый был доклад командира 137-го батальона – это я хорошо запомнил – что противник обстреливает не сами позиции, а ведет огонь перед нашим опорным пунктом напротив "Титана".

Я сначала подумал, что именно это и происходит, что это провокация, и они обстреливают завод. Это было ночью, и личный состав просто не сориентировался.

Потом, проанализировав все действия, я уже понял, что они таким образом реактивной артиллерией разминировали наши минные поля перед взводными опорными пунктами. А второй огневой налет уже был именно по нашим позициям".

Детали: Соколов убежден, что артиллерия РФ работала по минным полям, разминируя и упрощая себе дальнейший путь.

"Я уверен в этом. Я с 2014 года нахожусь на фронте. Они так делали не один раз. Я уверен, что и в тот раз они именно это и делали", – сказал он.

Генерал-майор также заверил, что перешейки и мосты на границе с оккупированным Крымом были заминированы с 2014 года, их пытались взорвать, но противник оказывал этому огневое противодействие.

А вот мосты через Днепр, на выход в Херсон, заблаговременно заминированы не были.