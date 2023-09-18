ЄС може потрапити в залежність від батарей з Китаю, як раніше від енергоносіїв з РФ – ЗМІ

Європейський Союз до 2030 року може потрапити в таку саму залежність від літій-іонних батарей та паливних елементів з Китаю, як залежав від російських енергоносіїв до повномасштабної війни РФ проти України.

Джерело: Reuters із посиланням на документ, підготовлений для лідерів ЄС до їхньої зустрічі щодо економічної безпеки Європи, яка відбудеться в Іспанії 5 жовтня, пише "Європейська правда"

Деталі: Як йдеться у документі, через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова, Європі знадобляться способи зберігання енергії, щоб досягти своєї мети – нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року.

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Це має призвести до стрімкого зростання попиту на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, що, як очікується, збільшиться на 10-30 разів найближчими роками.

Дослівно: "Якщо не вжити рішучих заходів, до 2030 року європейська енергетична екосистема може потрапити в залежність від Китаю, яка матиме іншу природу, але буде такою ж серйозною, як і залежність від РФ до повномасштабного вторгнення в Україну".

Більше деталей: Втім, літій-іонні батареї та паливні елементи були не єдиною сферою вразливості ЄС, йдеться в документі, адже подібний сценарій може розгорнутися і в цифровому технологічному просторі.

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"Прогнози свідчать, що попит на цифрові пристрої, такі як датчики, дрони, сервери даних, обладнання для зберігання даних і мережі передачі даних, різко зросте в цьому десятилітті", – наголошується в доповіді.

У документі зазначається, що до 2030 року ця залежність може серйозно перешкодити підвищенню продуктивності, якого терміново потребують європейська промисловість і сфера послуг, а також завадити модернізації сільськогосподарських систем, необхідних для вирішення проблеми зміни клімату.

Що передувало: В уряді Німеччини думають над забороною на використання китайських компонентів у найважливіших елементах мобільних мереж.

У Єврокомісії закликають країни-члени швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.

Також лунають пропозиції заборонити європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології – як "суперкомп’ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми – у Китаї та подібних країнах.