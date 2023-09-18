ЕС может попасть в зависимость от батарей из Китая, как раньше от энергоносителей из РФ - СМИ

Европейский Союз к 2030 году может попасть в такую же зависимость от литий-ионных батарей и топливных элементов из Китая, как зависел от российских энергоносителей до полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к их встрече по экономической безопасности Европы, которая состоится в Испании 5 октября, пишет "Европейская правда"

Детали: Как говорится в документе, из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая, Европе понадобятся способы хранения энергии, чтобы достичь своей цели – нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году.

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Это должно привести к стремительному росту спроса на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, что, как ожидается, увеличится в 10-30 раз в ближайшие годы.

Дословно: "Если не принять решительных мер, к 2030 году европейская энергетическая экосистема может попасть в зависимость от Китая, которая будет иметь другую природу, но будет такой же серьезной, как и зависимость от РФ до полномасштабного вторжения в Украину".

Больше деталей: Впрочем, литий-ионные батареи и топливные элементы были не единственной сферой уязвимости ЕС, говорится в документе, ведь подобный сценарий может развернуться и в цифровом технологическом пространстве.

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"Прогнозы свидетельствуют, что спрос на цифровые устройства, такие как датчики, дроны, серверы данных, оборудование для хранения данных и сети передачи данных, резко возрастет в этом десятилетии", – отмечается в докладе.

В документе отмечается, что к 2030 году эта зависимость может серьезно помешать повышению производительности, в котором срочно нуждаются европейская промышленность и сфера услуг, а также помешать модернизации сельскохозяйственных систем, необходимых для решения проблемы изменения климата.

Что предшествовало: В правительстве Германии думают над запретом на использование китайских компонентов в важнейших элементах мобильных сетей.

В Еврокомиссии призывают страны-члены быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.

Также звучат предложения запретить европейскому бизнесу изготавливать важнейшие современные технологии – как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах.