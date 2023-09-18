На Київщині через вибух гранати є загиблий і поранений

У Гнідині на Київщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, його брата госпіталізовано.

Джерело: поліція Київської області

усі фото поліції Київщини

Деталі: Повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади надійшло до поліції 17 вересня о 18:43 годині.

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Внаслідок детонації вибухового предмету 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні.

Дослівно: "Встановлено, що мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.

На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ. Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування".