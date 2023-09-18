На Киевщине из-за взрыва гранаты есть погибший и раненый

В Гнедине Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его брат госпитализирован.

Источник: полиция Киевской области

Все фото полиции Киевской области

Детали: Сообщение о взрыве в одном из садовых обществ Золочевской общины поступило в полицию 17 сентября в 18:43 часов.

Реклама:

В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу.

Дословно: "Установлено, что имел место факт неосторожного обращения вероятно с боевым припасом, в результате чего произошла детонация.

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДЗ. Сейчас работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование".