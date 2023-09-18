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На Киевщине из-за взрыва гранаты есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 15:53
На Киевщине из-за взрыва гранаты есть погибший и раненый
найденная на месте трагедии граната, фото: полиция Киевщины

В Гнедине Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его брат госпитализирован.

Источник: полиция Киевской области

Все фото полиции Киевской области
Все фото полиции Киевской области

Детали: Сообщение о взрыве в одном из садовых обществ Золочевской общины поступило в полицию 17 сентября в 18:43 часов.

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В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу.

Дословно: "Установлено, что имел место факт неосторожного обращения вероятно с боевым припасом, в результате чего произошла детонация.

 

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДЗ. Сейчас работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование".

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Темы: Киевская областьвзрыв
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