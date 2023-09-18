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Литва подумує відгородитися від Білорусі парканом навіть на болотах

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 15:59
Литва подумує відгородитися від Білорусі парканом навіть на болотах
Гедрюс Мішутіс. фото BNS nuotr.

Державна прикордонна служба Литви роздумує над встановленням фізичних перешкод на кордоні з Білоруссю на заболочених ділянках.

Джерело: речник литовської прикордонної служби Гедрюс Мішутіс, якого цитує LRT

Пряма мова: "Прикордонна служба створила робочу групу, яка вивчає можливість встановлення там фізичних бар'єрів, прораховує витрати і варіанти зважування".

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Деталі: Наразі паркани та колючий дріт встановлені на близько 550 км 679-кілометрового кордону Литви з Білоруссю. Понад 100 км кордону пролягає вздовж річок, озер і боліт, де прикордонна зона контролюється камерами відеоспостереження та іншими технічними засобами, але парканів немає.

За словами Мішутіса, паркани мають значний вплив на припинення нелегальної міграції через литовсько-білоруський кордон.

"Додаткові фізичні перешкоди були б ефективними як зараз, так і в майбутньому. Оскільки ми бачимо ситуацію, коли у нас нуль (спроб перетнути кордон. – ред.), а також ми бачимо, що відбувається на латвійському кордоні, який в чотири рази коротший", – додав представник прикордонної служби.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс. Після цього глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворішкес і Райгард.

Командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Теми: ЛитваБілоруськордон
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