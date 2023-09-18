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Литва подумывает отгородиться от Беларуси забором даже на болотах

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 15:59
Литва подумывает отгородиться от Беларуси забором даже на болотах
Гедрюс Мишутис. фото BNS nuotr.

Государственная пограничная служба Литвы размышляет над установлением физических препятствий на границе с Беларусью на заболоченных участках.

Источник: спикер литовской пограничной службы Гедрюс Мишутис, которого цитирует LRT

Прямая речь: "Пограничная служба создала рабочую группу, которая изучает возможность установления там физических барьеров, просчитывает расходы и варианты взвешивания".

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Детали: Сейчас заборы и колючая проволока установлены на около 550 км 679-километровой границы Литвы с Беларусью. Более 100 км границы пролегает вдоль рек, озер и болот, где пограничная зона контролируется камерами видеонаблюдения и другими техническими средствами, но заборов нет.

По словам Мишутиса, заборы имеют значительное влияние на пресечение нелегальной миграции через литовско-белорусскую границу.

"Дополнительные физические препятствия были бы эффективными как сейчас, так и в будущем. Поскольку мы видим ситуацию, когда у нас ноль (попыток пересечь границу. – Ред.), а также мы видим, что происходит на латвийской границе, которая в четыре раза короче", – добавил представитель пограничной службы.

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Что предшествовало: Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс. После этого глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о намерениях закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью – Лаворишкес и Райгард.

А командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что поддерживает закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Темы: ЛитваБеларусьграница
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