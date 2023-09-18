Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мелітополь у перший день війни був без захисту, спроби втримати його провалилися

Олена Рощіна, Соня ЛукашоваПонеділок, 18 вересня 2023, 16:10
Мелітополь у перший день війни був без захисту, спроби втримати його провалилися
Американська розвідка до вторгнення оприлюднила 9 напрямків наступу Росії

У перший день повномасштабної війни захисники України намагалися утримати контроль у Мелітополі Запорізької області, однак це не вдалося, мелітопольський напрямок напередодні вторгнення Росії виявився зовсім не захищеним.

Джерело: генерал-майор Андрій Соколов, який на початку вторгнення був заступником командувача ОК "Південь" і керував угрупованням військ "Південь", в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "На Мелітопольський напрямок не була призначена окрема бригада. Мені довелося забрати в 59-ої один батальйон і призначити туди для ведення оборони. Це був дев'ятий мотопіхотний батальйон. Найкращий на той час у бригаді – я тому його і вибрав, бо там і командир був досвідчений (на жаль, він загинув потім під Запоріжжям), і сам батальйон був більш підготовлений.

Реклама:

Але він також не встиг дійти туди вчасно і зайняти оборону. Фактично він вийшов туди і потрапив в оточення. 

І потім ми виводили їх разом із військовослужбовцями 137-го батальйону на Василівку (Запорізька область – УП). Під час оборони Василівки вони ще раз потрапили в оточення, і ще раз з нього виходили".

Деталі: За словами Соколова, вже в кінці дня 24 лютого довелося переміщати штаб в Велику Лепетиху (селище в районі Нової Каховки – УП), але Соколов зрозумів, що там і штаб потрапить в оточення, оскільки вже була інформація, що на Антонівський міст висаджений десант і він знаходиться під контролем противника.

ВІДЕО ДНЯ

За словами генерал-майора, він на ходу змінив план: спочатку командування "Півдня" вийшло на Василівку, в напрямку Мелітополя, а далі діяло в напрямку Запоріжжя.

Пряма мова: "На кінець 24-го нам дали додаткові сили. Це був полк Національної гвардії, патрульна охорона громадського порядку, і 110-та бригада ТрО. Ми спробували закріпитися. Мелітополь на той час був ніким не зайнятий, війська противника підійшли на околиці міста і знаходилися там.

Нам вдалося завдати вогневого ураження по колонах, тоді дуже добре спрацювали наші РСЗО "Ураган" і накрили колонну противника. У ніч зробили з Василівки марш, зайшли в Мелітополь. Але, на жаль, тих сил, що у нас були, виявилося недостатньо: два неповні батальйони Національної гвардії. 110-а бригада не заходила в Мелітополь, тому що у них навіть техніки не було.

На жаль, нам не вдалося утримати Мелітополь. Влада Мелітополя, як то кажуть, лежала на землі, і її міг підняти хто завгодно, там не був організований ні спротив, ні оборона.

Противник зайшов у Мелітополь, і підрозділам Національної гвардії довелось залишити Мелітополь. Потім ми вже організували оборону по рубежу Василівка – Токмак, але його тими силами також не вдалося втримати. І потім відійшли ще далі, де уже закріпилися – у Кам'янському, здається (село трохи вище по Дніпру від Василівки – УП)".

Деталі: На запитання, чи дійсно керівництво чекало агресії Росії лише на сході, але не на півдні, Соколов не погодився: "Та ні, я би так не казав".

"Ми очікували, тому що на всіх командно-штабних навчаннях, і воєнних іграх ми розглядали наступ противника з півдня. І, фактично, він так і діяв, як ми і передбачали: перше його завдання – це захват мостів, переправ через Дніпро, а друге завдання – це Мелітополь і на Маріуполь, щоб створити сухопутний коридор. Як ми передбачали, так він і діяв", – сказав генерал-майор. 

На запитання, чому тоді не було достатнім чином сформовано угруповання й відчувалася нестача особового складу, Соколов відповів: "На мій погляд, нам не вистачало сил і засобів. Ми ж починали велику війну в складі мирного часу, в мирному штаті. Тобто не було створено додаткових військових формувань. Що було, тим ми і розпоряджалися".

"Давайте порахуємо: 12 бригад тоді перебували в зоні ООС, по 5 в кожному тактичному угрупованні, плюс резерви. А ще треба було Київ прикрити, Харківщину, Чернігівщину. На це треба було багато сил. Вже на південь скільки було, командування й виділило", – додав Соколов, який очолював угрупованням військ "Південь" 24.02.2022.

Нагадаємо: На початку лютого 2022 року американська розвідка повідомляла, що в Росії розглядали 9 можливих варіантів військового вторгнення в Україну й планували захопити Київ впродовж двох діб.

Росія дуже швидко захопила Генічеськ, Мелітополь, Бердянськ, взяла в облогу Маріуполь на узбережжі Азовського моря, а також Херсон та міста Херсонської області на узбережжі Чорного моря.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Україна стане донором глобальної безпеки – Зеленський

фото, оновлено від 17:48В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, є постраждалі

фотоНа столичній Шулявці обвалився міст

Буданов розповів про нараду в Росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу

відеоБоррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси

Усі новини...
Мелітополь
У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі
Генерал-майор Соколов командував обороною півдня, яку розслідує ДБР. Велике інтерв'ю про Чонгар, Херсон і Мелітополь
Окупанти у Мелітополі готують юних пропагандистів − Спротив
Останні новини
23:55
ЗМІ заявляють про вибухи в Одесі. У бік області летять нові "Шахеди"
23:27
Партизани заявляють про перекидання Росією ППО у Сімферополь
22:49
"Шахеди" рухаються у бік Білгород-Дністровського району
22:34
Росіяни атакують авіацією Херсонщину, на Сході та Півдні оголошена тривога
22:14
Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну
21:31
Папа призначив 21 нового кардинала, зміцнивши вплив на обрання наступника
21:10
Україна стане донором глобальної безпеки – Зеленський
20:44
Росія запустила "Шахеди" по Україні – ПС
20:21
Шольц: Кількість біженців у Німеччині занадто велика
20:06
Росіяни нарощують щільність мінувань на Донеччині – Генштаб
Усі новини...
Реклама: