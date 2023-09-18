Мелитополь в первый день войны был без защиты, попытки удержать его провалились

В первый день полномасштабной войны защитники Украины пытались удержать контроль в Мелитополе Запорожской области, однако это не удалось, мелитопольское направление накануне вторжения России оказалось совсем не защищенным.

Источник: генерал-майор Андрей Соколов, который в начале вторжения был заместителем командующего ОК "Юг" и руководил группировкой войск "Юг", в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "На Мелитопольское направление не была назначена отдельная бригада. Мне пришлось забрать у 59-й один батальон и назначить туда для ведения обороны. Это был девятый мотопехотный батальон. Лучший на то время в бригаде – я поэтому его и выбрал, потому что там и командир был опытный (к сожалению, он погиб потом под Запорожьем), и сам батальон был более подготовлен.

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Но он также не успел дойти туда вовремя и занять оборону. Фактически он вышел туда и попал в окружение.

И потом мы выводили их вместе с военнослужащими 137-го батальона на Васильевку (Запорожская область – УП). Во время обороны Васильевки они еще раз попали в окружение, и еще раз из него выходили".

Детали: По словам Соколова, уже в конце дня 24 февраля пришлось перемещать штаб в Великую Лепетиху (поселок в районе Новой Каховки – УП), но Соколов понял, что там и штаб попадет в окружение, поскольку уже была информация, что на Антоновский мост высажен десант и он находится под контролем противника.

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По словам генерал-майора, он на ходу изменил план: сначала командование "Юга" вышло на Васильевку, в направлении Мелитополя, а дальше действовало в направлении Запорожья.

Прямая речь: "На конец 24-го нам дали дополнительные силы. Это был полк Национальной гвардии, патрульная охрана общественного порядка, и 110-я бригада ТрО. Мы попытались закрепиться. Мелитополь в то время был никем не занят, войска противника подошли на окраину города и находились там.

Нам удалось нанести огневое поражение по колоннам, тогда очень хорошо сработали наши РСЗО "Ураган" и накрыли колонну противника. В ночь сделали из Васильевки марш, зашли в Мелитополь. Но, к сожалению, тех сил, что у нас были, оказалось недостаточно: два неполных батальона Национальной гвардии. 110-я бригада не заходила в Мелитополь, потому что у них даже техники не было.

К сожалению, нам не удалось удержать Мелитополь. Власть Мелитополя, как говорится, лежала на земле, и ее мог поднять кто угодно, там не были организованы ни сопротивление, ни оборона.

Противник зашел в Мелитополь, и подразделениям Национальной гвардии пришлось покинуть Мелитополь. Потом мы уже организовали оборону по рубежу Васильевка – Токмак, но его теми силами также не удалось удержать. И потом отошли еще дальше, где уже закрепились – в Каменском, кажется (село чуть выше по Днепру от Васильевки – УП)".

Детали: На вопрос, действительно ли руководство ждало агрессии России только на востоке, но не на юге, Соколов не согласился: "Да нет, я бы так не говорил".

"Мы ожидали, потому что на всех командно-штабных учениях, и военных играх мы рассматривали наступление противника с юга. И, фактически, он так и действовал, как мы и предполагали: первая его задача – это захват мостов, переправ через Днепр, а вторая задача – это Мелитополь и на Мариуполь, чтобы создать сухопутный коридор. Как мы предполагали, так он и действовал", – сказал генерал-майор.

На вопрос, почему тогда не была достаточным образом сформирована группировка и ощущалась нехватка личного состава, Соколов ответил: "На мой взгляд, нам не хватало сил и средств. Мы же начинали большую войну в составе мирного времени, в мирном штате. То есть не было создано дополнительных военных формирований. Что было, тем мы и распоряжались".

"Давайте посчитаем: 12 бригад тогда находились в зоне ООС, по 5 в каждой тактической группировке, плюс резервы. А еще надо было Киев прикрыть, Харьковщину, Черниговщину. На это надо было много сил. Уже на юг сколько было, командование и выделило", – добавил Соколов, который возглавлял группировку войск "Юг" 24.02.2022.

Напомним: В начале февраля 2022 года американская разведка сообщала, что в России рассматривали 9 возможных вариантов военного вторжения в Украину и планировали захватить Киев в течение двух суток.

Россия очень быстро захватила Геническ, Мелитополь, Бердянск, взяла в осаду Мариуполь на побережье Азовского моря, а также Херсон и города Херсонской области на побережье Черного моря.