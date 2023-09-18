"Туберкульоз" за 1500 доларів: в Одесі викрили голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації: підозрюють голову лікарської комісії та двох її спільників.

Джерело: поліція та прокуратура Одеської області

Деталі: За даними слідства, голова лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів Одеси за певну винагороду сприяла громадянам в установленні фіктивного діагнозу.

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Згідно з наданою випискою "клієнти" хворіли на туберкульоз.

Надалі чоловіки призовного віку надавали ці медичні довідки до ТЦК, на підставі чого їх визнавали непридатними до військової служби

За отримання фіктивної хвороби медпрацівниця отримувала 1500 доларів США неправомірної вигоди.

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Для прикриття своєї злочинної діяльності фігурантка залучила як посередників двох місцевих мешканців. Встановлено, що, згідно з документами та реєстрами, "хворі" не зверталися до лікарні та не перебували на обліках.

Наразі голові лікарської консультативної комісії повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Двом посередникам - за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці.