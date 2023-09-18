Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Туберкульоз" за 1500 доларів: в Одесі викрили голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 17:27
Туберкульоз за 1500 доларів: в Одесі викрили голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам
фото поліції

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації: підозрюють голову лікарської комісії та двох її спільників.

Джерело: поліція та прокуратура Одеської області

Деталі: За даними слідства, голова лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів Одеси за певну винагороду сприяла громадянам в установленні фіктивного діагнозу.

Реклама:

Згідно з наданою випискою "клієнти" хворіли на туберкульоз.

Надалі чоловіки призовного віку надавали ці медичні довідки до ТЦК, на підставі чого їх визнавали непридатними до військової служби

За отримання фіктивної хвороби медпрацівниця отримувала 1500 доларів США неправомірної вигоди.

ВІДЕО ДНЯ

Для прикриття своєї злочинної діяльності фігурантка залучила як посередників двох місцевих мешканців. Встановлено, що, згідно з документами та реєстрами, "хворі" не зверталися до лікарні та не перебували на обліках.

Наразі голові лікарської консультативної комісії повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Двом посередникам - за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці.

Теми: Воєнний станОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Воєнний стан
Громадські організації проти проведення виборів в Україні під час війни
На корупції викрили ВЛК на Одещині, підозри отримали й клієнти-ухилянти
В Словаччину за $10 тисяч: на гарячому піймали прикордонника-переправника
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: