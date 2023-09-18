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"Туберкулез" за 1500 долларов: в Одессе разоблачили главу ВВК, которая помогала уклонистам

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 17:27
Туберкулез за 1500 долларов: в Одессе разоблачили главу ВВК, которая помогала уклонистам
фото полиции

В Одессе разоблачили схему уклонения от мобилизации: подозревают председателя врачебной комиссии и двух ее сообщников.

Источник: полиция и прокуратура Одесской области

Детали: По данным следствия, председатель врачебной консультативной комиссии одного из медицинских учреждений Одессы за определенное вознаграждение способствовала гражданам в установлении фиктивного диагноза.

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Согласно предоставленной выписке "клиенты" болели туберкулезом.

В дальнейшем мужчины призывного возраста предоставляли эти медицинские справки в ТЦК, на основании чего их признавали непригодными к военной службе

За получение фиктивной болезни медработница получала 1500 долларов США неправомерной выгоды.

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Для прикрытия своей преступной деятельности фигурантка привлекла в качестве посредников двух местных жителей. Установлено, что, согласно документам и реестрам, "больные" не обращались в больницу и не находились на учете.

Сейчас председателю врачебной консультативной комиссии сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом. Двум посредникам - по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении от занимаемой должности медработницы.

Темы: Военное положениеОдесса
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