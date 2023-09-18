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Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 17:56
Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві – ЗМІ
прапор ЄС, фото Pixabay

Євросоюз готується провести зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві, імовірно, на початку жовтня.

Джерело: італійське інформагентство ANSA з посиланням на три різні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними агентства, наступне засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві "на початку жовтня".

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Метою зустрічі, як стверджують джерела агентства, є продовження шляху "політичної інтеграції", а також демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі повномасштабного вторгнення.

У Брюсселі також хочуть підбити підсумки з деяких важливих питань, як-то збільшення військової допомоги та подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Що передувало: В лютому цього року паралельно із самітом Україна-ЄС у Києві відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.

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Більше про нього читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди": Комісія по-київськи: про що домовився та що почув уряд України під час візиту 16 єврокомісарів.

Теми: ЄСМЗСКиїв
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