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Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Киеве – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 17:56
Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Киеве – СМИ
флаг ЕС, фото Pixabay

Евросоюз готовится провести встречу министров иностранных дел государств-членов в Киеве, предположительно, в начале октября.

Источник: итальянское информагентство ANSA со ссылкой на три разных источника, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным агентства, следующее заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам, скорее всего, состоится в Киеве "в начале октября".

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Целью встречи, как утверждают источники агентства, является продолжение пути "политической интеграции", а также демонстрация поддержки ЕС на критическом для Украины этапе полномасштабного вторжения.

В Брюсселе также хотят подвести итоги по некоторым важным вопросам, таким как увеличение военной помощи и дальнейшее ужесточение санкций, в частности относительно их обхода Россией в высокотехнологичном секторе.

Что предшествовало: В феврале этого года параллельно с саммитом Украина-ЕС в Киеве состоялось первое в истории совместное выездное заседание европейских комиссаров и украинского правительства.

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Больше о нем читайте в архивном материале "ЕвроПравды": Комиссия по-киевски: о чем договорилось и что услышало правительство Украины во время визита 16 еврокомиссаров.

Темы: ЕСМИДКиев
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