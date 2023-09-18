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П'ять країн ЄС відкинули план Києва щодо обмеження експорту сільгосппродукції – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 18:23
П'ять країн ЄС відкинули план Києва щодо обмеження експорту сільгосппродукції – ЗМІ
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ALL.BIZ

П’ять держав-членів Європейського Союзу 18 вересня відкинули підготовлений Україною план із обмеження експорту сільгосппродукції, який, за задумом Єврокомісії, мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польське інформагентство PAP

Деталі: Згідно з пропозицією Києва, за інформацією PAP, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

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Водночас Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, "незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом", пише PAP.

На зустрічі в Брюсселі постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на думку Варшави, не вирішує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

Джерело в ЄС повідомило PAP, що сусідні з Україною держави виступили проти пропозиції Києва.

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Що передувало: У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, ПольщаУгорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна вирішила подати скаргу до Світової організації торгівлі на ці три країни.

Теми: зерноЄС
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