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Пять стран ЕС отвергли план Киева по ограничению экспорта сельхозпродукции – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 18:23
Пять стран ЕС отвергли план Киева по ограничению экспорта сельхозпродукции – СМИ
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ALL.BIZ

Пять государств-членов Европейского Союза 18 сентября отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который, по замыслу Еврокомиссии, должен был бы заменить односторонние ограничения украинского импорта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польское информагентство PAP

Детали: Согласно предложению Киева, по информации PAP, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

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На встрече в Брюсселе постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось раскритиковал украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Источник в ЕС сообщил PAP, что страны-соседи Украины выступили против предложения Киева.

Что предшествовало: В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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Несмотря на это, ПольшаВенгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию на эти три страны.

Темы: зерноЕС
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