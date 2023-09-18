Пять стран ЕС отвергли план Киева по ограничению экспорта сельхозпродукции – СМИ

Пять государств-членов Европейского Союза 18 сентября отвергли подготовленный Украиной план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который, по замыслу Еврокомиссии, должен был бы заменить односторонние ограничения украинского импорта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польское информагентство PAP

Детали: Согласно предложению Киева, по информации PAP, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

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На встрече в Брюсселе постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось раскритиковал украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Источник в ЕС сообщил PAP, что страны-соседи Украины выступили против предложения Киева.

Что предшествовало: В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию на эти три страны.