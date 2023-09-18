На війні проти РФ загинув боєць "Грузинського легіону"
Понеділок, 18 вересня 2023, 18:42
На війні України проти російських загарбників загинув ще один боєць "Грузинського легіону" – Закро Шубітідзе.
Джерело: командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі у Facebook, телеканал "Мтаварі Архі"
Деталі: За даними грузинського телеканалу, доброволець загинув унаслідок артобстрілу в боях, що тривають на Донецькому напрямку.
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