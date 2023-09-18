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На війні проти РФ загинув боєць "Грузинського легіону"

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 18:42
На війні проти РФ загинув боєць Грузинського легіону
Закро Шубітідзе (справа). фото з Facebook Мамулашвілі

На війні України проти російських загарбників загинув ще один боєць "Грузинського легіону" ­– Закро Шубітідзе.

Джерело: командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі у Facebook, телеканал "Мтаварі Архі"

Деталі: За даними грузинського телеканалу, доброволець загинув унаслідок артобстрілу в боях, що тривають на Донецькому напрямку.

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Теми: війнаГрузія
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