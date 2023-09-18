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На войне против РФ погиб боец "Грузинского легиона"

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 18:42
На войне против РФ погиб боец Грузинского легиона
Закро Шубитидзе (справа). фото из Facebook Мамулашвили

На войне Украины против российских захватчиков погиб еще один боец "Грузинского легиона" - Закро Шубитидзе.

Источник: командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в Facebook, телеканал "Мтавари Архи"

Детали: По данным грузинского телеканала, доброволец погиб в результате артобстрела в боях, продолжающихся на Донецком направлении.

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Темы: войнаГрузия
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