На войне против РФ погиб боец "Грузинского легиона"

На войне Украины против российских захватчиков погиб еще один боец "Грузинского легиона" - Закро Шубитидзе.

Источник: командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в Facebook, телеканал "Мтавари Архи"

Детали: По данным грузинского телеканала, доброволец погиб в результате артобстрела в боях, продолжающихся на Донецком направлении.

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