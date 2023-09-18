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Сили оборони відбили атаки на трьох напрямках – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 вересня 2023, 18:57
Сили оборони відбили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу відбили російські атаки в районі Роботиного Запорізької області, Кліщіївки та Андріївки та майже 10 атак в районі Мар’їнки на Донеччині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 18 вересня

Деталі: Українські війська продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.

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Загалом за добу Росія завдала 17 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника".

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Теми: Генштабвійнаобстріл
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