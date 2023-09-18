Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили атаки на трёх направлениях – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 18:57
Силы обороны отбили атаки на трёх направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Силы обороны за сутки отразили российские атаки в районе Роботино Запорожской области, Клещеевки, Андреевки и почти 10 атак в районе Марьинки Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 сентября

Детали: Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Реклама:

Всего за сутки Россия нанесла 17 ракетных и 33 авиационных удара, совершила 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Генштабвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Генштаб
Силы обороны за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 вражеские артсистемы
Россияне безуспешно наступали возле Андреевки, Авдеевки и Марьинки – Генштаб
Силы обороны отбили более 10 атак в районе Клищеевки и столько же возле Марьинки – Генштаб
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: