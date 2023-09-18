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Силы обороны отбили атаки на трёх направлениях – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 18:57
Силы обороны отбили атаки на трёх направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Силы обороны за сутки отразили российские атаки в районе Роботино Запорожской области, Клещеевки, Андреевки и почти 10 атак в районе Марьинки Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 сентября

Детали: Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Всего за сутки Россия нанесла 17 ракетных и 33 авиационных удара, совершила 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника".

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Темы: Генштабвойнаобстрел
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