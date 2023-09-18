Київ відповів на закиди Грузії про нібито підготовку заколоту: "Не втручалися і не плануємо"

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви із силового блоку Грузії про нібито причетність офіційного Києва до підготовки заколоту проти чинної влади.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, якого цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – наголосив речник.

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Деталі: Ніколенко зазначив, що Київ звернув увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

Що передувало: У Службі держбезпеки Грузії заявили, що у жовтні-грудні в країні нібито готують дестабілізацію з метою зміни влади насильницьким шляхом "за сценарієм Євромайдану", та що до цього нібито причетні екс-заступник міністра внутрішніх справ Грузії, нині заступник керівника воєнної розвідки України та особи у його підпорядкуванні, у тому числі з оточення Міхеіла Саакашвілі.

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