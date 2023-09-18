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Киев ответил на обвинения Грузии о якобы подготовке мятежа: "Не вмешивались и не планируем"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 19:13
Киев ответил на обвинения Грузии о якобы подготовке мятежа: Не вмешивались и не планируем
Николенко. фото, предоставленное УП

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления из силового блока Грузии о якобы причастности официального Киева к подготовке мятежа против действующей власти.

Источник: спикер МИД Олег Николенко, которого цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии".

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Детали: Николенко отметил, что Киев обратил внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии.

Что предшествовало: В Службе госбезопасности Грузии заявили, что в октябре-декабре в стране якобы готовят дестабилизацию с целью смены власти насильственным путем "по сценарию Евромайдана", и что к этому якобы причастны экс-заместитель министра внутренних дел Грузии, ныне заместитель руководителя военной разведки Украины и лица в его подчинении, в том числе из окружения Михаила Саакашвили.

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Темы: ГрузияМИД
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