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У Болгарії знешкодили міну, яку знайшли серед уламків дрона на березі Чорного моря

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 20:02
У Болгарії знешкодили міну, яку знайшли серед уламків дрона на березі Чорного моря
скриншот

Спеціалізована група Військово-морських сил Болгарії 18 вересня знешкодила боєприпас, виявлений у курортному місті Тюленово на березі Чорного моря серед уламків дрона невідомого походження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Болгарії

Деталі: Військовослужбовці оглянули місце ймовірного падіння дрона, під час якого виявили, що до уламків була прикріплена мінометна міна калібру 82 мм. Оскільки вона була ушкоджена через падіння, її вирішили не вивозити на полігон.

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"Було ухвалене рішення знищити боєприпас мінометної міни на місці, шляхом контрольованого підриву в безпечній зоні в радіусі 150 метрів", – йдеться в заяві болгарського Міноборони.

Контрольований підрив міни відбувся успішно, мешканців Тюленова попередили про необхідність дотримуватись правил безпеки.

Передісторія:

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Теми: Болгарія
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