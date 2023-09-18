В Болгарии обезвредили мину, которую нашли среди обломков дрона на берегу Черного моря

Специализированная группа Военно-морских сил Болгарии 18 сентября обезвредила боеприпас, обнаруженный в курортном городе Тюленово на берегу Черного моря среди обломков дрона неизвестного происхождения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Болгарии

Детали: Военнослужащие осмотрели место вероятного падения дрона, во время которого обнаружили, что к обломкам была прикреплена минометная мина калибра 82 мм. Поскольку она была повреждена из-за падения, ее решили не вывозить на полигон.

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"Было принято решение уничтожить боеприпас минометной мины на месте, путем контролируемого подрыва в безопасной зоне в радиусе 150 метров", – говорится в заявлении болгарского Минобороны.

Контролируемый подрыв мины состоялся успешно, жителей Тюленова предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.

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