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В Болгарии обезвредили мину, которую нашли среди обломков дрона на берегу Черного моря

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 20:02
В Болгарии обезвредили мину, которую нашли среди обломков дрона на берегу Черного моря
скриншот

Специализированная группа Военно-морских сил Болгарии 18 сентября обезвредила боеприпас, обнаруженный в курортном городе Тюленово на берегу Черного моря среди обломков дрона неизвестного происхождения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Болгарии

Детали: Военнослужащие осмотрели место вероятного падения дрона, во время которого обнаружили, что к обломкам была прикреплена минометная мина калибра 82 мм. Поскольку она была повреждена из-за падения, ее решили не вывозить на полигон.

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"Было принято решение уничтожить боеприпас минометной мины на месте, путем контролируемого подрыва в безопасной зоне в радиусе 150 метров", – говорится в заявлении болгарского Минобороны.

Контролируемый подрыв мины состоялся успешно, жителей Тюленова предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 сентября стало известно, что в болгарском черноморском городе обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Минобороны отправило спецподразделение для обследования устройства и его обезвреживания.
  • На прошлой неделе в Румынии в приграничных районах в третий раз нашли обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы. После этого Минобороны расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
  • Жители румынских сел над Дунаем теперь получают сигнал воздушной тревоги во время атак на украинские города.

Темы: Болгария
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