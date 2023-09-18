В Болгарии обезвредили мину, которую нашли среди обломков дрона на берегу Черного моря
Специализированная группа Военно-морских сил Болгарии 18 сентября обезвредила боеприпас, обнаруженный в курортном городе Тюленово на берегу Черного моря среди обломков дрона неизвестного происхождения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Болгарии
Детали: Военнослужащие осмотрели место вероятного падения дрона, во время которого обнаружили, что к обломкам была прикреплена минометная мина калибра 82 мм. Поскольку она была повреждена из-за падения, ее решили не вывозить на полигон.
"Было принято решение уничтожить боеприпас минометной мины на месте, путем контролируемого подрыва в безопасной зоне в радиусе 150 метров", – говорится в заявлении болгарского Минобороны.
Контролируемый подрыв мины состоялся успешно, жителей Тюленова предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.
Предыстория:
- 18 сентября стало известно, что в болгарском черноморском городе обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Минобороны отправило спецподразделение для обследования устройства и его обезвреживания.
- На прошлой неделе в Румынии в приграничных районах в третий раз нашли обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы. После этого Минобороны расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
- Жители румынских сел над Дунаем теперь получают сигнал воздушной тревоги во время атак на украинские города.