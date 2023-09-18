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Перші ділянки військового меморіального кладовища планують закласти до кінця року – Мінветеранів

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 21:53
Перші ділянки військового меморіального кладовища планують закласти до кінця року – Мінветеранів
Фото: Euronews

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна запевняє, що будівництво Національного військового меморіального кладовища "впевнено рухається у практичній площині", додаючи, що перші ділянки меморіалу планують закласти до кінця 2023 року.

Джерело: Лапутіна, яку цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Національне військове меморіальне кладовище створюється вперше в історії нашої держави. Тому розраховуємо на плідну співпрацю усіх дотичних відомств".

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Деталі: За словами міністерки, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської територіальної громади на Київщині, матиме зручну локацію з доступом громадського транспорту.

Меморіал включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії, запевняє Лапутіна.

Наразі, каже міністерка, розробляється ескізний проєкт кладовища, а його будівництво відбуватиметься в кілька етапів, "аби вже до кінця 2023 року ввести в експлуатацію першу чергу комплексу та одразу розпочати поховання українських героїв".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає створення в Україні Національного військового меморіального кладовища, а також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських військових.
  • Спершу його хотіли розмістити в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.
  • У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві. 
  • Однак в серпні в заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що НВМК неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни, бо там ще можуть бути старі поховання.
  • Тоді локацію переобрали:  Кабмін схвалив реалізацію проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва до серпня 2025 року.
  • Україна не озвучує чисельності загиблих військових від початку повномасштабного вторгнення РФ. Влада і військове керівництво заявляють, що дані будуть розкриті після війни.

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