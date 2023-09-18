Перші ділянки військового меморіального кладовища планують закласти до кінця року – Мінветеранів

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна запевняє, що будівництво Національного військового меморіального кладовища "впевнено рухається у практичній площині", додаючи, що перші ділянки меморіалу планують закласти до кінця 2023 року.

Джерело: Лапутіна, яку цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Національне військове меморіальне кладовище створюється вперше в історії нашої держави. Тому розраховуємо на плідну співпрацю усіх дотичних відомств".

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Деталі: За словами міністерки, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської територіальної громади на Київщині, матиме зручну локацію з доступом громадського транспорту.

Меморіал включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії, запевняє Лапутіна.

Наразі, каже міністерка, розробляється ескізний проєкт кладовища, а його будівництво відбуватиметься в кілька етапів, "аби вже до кінця 2023 року ввести в експлуатацію першу чергу комплексу та одразу розпочати поховання українських героїв".

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