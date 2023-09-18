Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина уверяет, что строительство Национального военного мемориального кладбища "уверенно движется в практической плоскости", добавляя, что первые участки мемориала планируют заложить до конца 2023 года.
Источник: Лапутина, которую цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь: "Национальное военное мемориальное кладбище создается впервые в истории нашего государства. Поэтому рассчитываем на плодотворное сотрудничество всех касающихся ведомств".
Детали: По словам министра, Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской территориальной общины Киевской области, будет иметь удобную локацию с доступом общественного транспорта.
Мемориал будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии, уверяет Лапутина.
Сейчас, говорит министр, разрабатывается эскизный проект кладбища, а его строительство будет происходить в несколько этапов, "чтобы уже к концу 2023 года ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса и сразу начать захоронения украинских героев".
Предыстория:
- 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает создание в Украине Национального военного мемориального кладбища, а также определяет порядок организации захоронений и перезахоронений украинских военных.
- Сначала его хотели разместить в урочище "Лысая Гора", однако активисты и правительство выступили против.
- В марте 2023 года Минветеранов и Минкультуры предложили создать Национальное военное мемориальное кладбище возле заповедника "Быковнянские могилы" в Киеве.
- Однако в августе в заповеднике "Быковнянские могилы" заявили, что НВМК невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки, потому что там еще могут быть старые захоронения.
- Тогда локацию переизбрали: Кабмин одобрил реализацию проекта НВМК в Гатненской общине под Киевом до августа 2025 года.
- Украина не озвучивает численности погибших военных с начала полномасштабного вторжения РФ. Власти и военное руководство заявляют, что данные будут раскрыты после войны.