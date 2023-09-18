Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина уверяет, что строительство Национального военного мемориального кладбища "уверенно движется в практической плоскости", добавляя, что первые участки мемориала планируют заложить до конца 2023 года.

Источник: Лапутина, которую цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Национальное военное мемориальное кладбище создается впервые в истории нашего государства. Поэтому рассчитываем на плодотворное сотрудничество всех касающихся ведомств".

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Детали: По словам министра, Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской территориальной общины Киевской области, будет иметь удобную локацию с доступом общественного транспорта.

Мемориал будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии, уверяет Лапутина.

Сейчас, говорит министр, разрабатывается эскизный проект кладбища, а его строительство будет происходить в несколько этапов, "чтобы уже к концу 2023 года ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса и сразу начать захоронения украинских героев".

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