Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 21:53
Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов
Фото: Euronews

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина уверяет, что строительство Национального военного мемориального кладбища "уверенно движется в практической плоскости", добавляя, что первые участки мемориала планируют заложить до конца 2023 года.

Источник: Лапутина, которую цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Национальное военное мемориальное кладбище создается впервые в истории нашего государства. Поэтому рассчитываем на плодотворное сотрудничество всех касающихся ведомств".

Реклама:

Детали: По словам министра, Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской территориальной общины Киевской области, будет иметь удобную локацию с доступом общественного транспорта.

Мемориал будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии, уверяет Лапутина.

Сейчас, говорит министр, разрабатывается эскизный проект кладбища, а его строительство будет происходить в несколько этапов, "чтобы уже к концу 2023 года ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса и сразу начать захоронения украинских героев".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает создание в Украине Национального военного мемориального кладбища, а также определяет порядок организации захоронений и перезахоронений украинских военных.
  • Сначала его хотели разместить в урочище "Лысая Гора", однако активисты и правительство выступили против.
  • В марте 2023 года Минветеранов и Минкультуры предложили создать Национальное военное мемориальное кладбище возле заповедника "Быковнянские могилы" в Киеве.
  • Однако в августе в заповеднике "Быковнянские могилы" заявили, что НВМК невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки, потому что там еще могут быть старые захоронения.
  • Тогда локацию переизбрали:  Кабмин одобрил реализацию проекта НВМК в Гатненской общине под Киевом до августа 2025 года.
  • Украина не озвучивает численности погибших военных с начала полномасштабного вторжения РФ. Власти и военное руководство заявляют, что данные будут раскрыты после войны.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: