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Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 21:53
Первые участки военного мемориального кладбища планируют заложить до конца года – Минветеранов
Фото: Euronews

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина уверяет, что строительство Национального военного мемориального кладбища "уверенно движется в практической плоскости", добавляя, что первые участки мемориала планируют заложить до конца 2023 года.

Источник: Лапутина, которую цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Национальное военное мемориальное кладбище создается впервые в истории нашего государства. Поэтому рассчитываем на плодотворное сотрудничество всех касающихся ведомств".

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Детали: По словам министра, Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской территориальной общины Киевской области, будет иметь удобную локацию с доступом общественного транспорта.

Мемориал будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии, уверяет Лапутина.

Сейчас, говорит министр, разрабатывается эскизный проект кладбища, а его строительство будет происходить в несколько этапов, "чтобы уже к концу 2023 года ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса и сразу начать захоронения украинских героев".

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Предыстория:

  • 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает создание в Украине Национального военного мемориального кладбища, а также определяет порядок организации захоронений и перезахоронений украинских военных.
  • Сначала его хотели разместить в урочище "Лысая Гора", однако активисты и правительство выступили против.
  • В марте 2023 года Минветеранов и Минкультуры предложили создать Национальное военное мемориальное кладбище возле заповедника "Быковнянские могилы" в Киеве.
  • Однако в августе в заповеднике "Быковнянские могилы" заявили, что НВМК невозможно построить в Быковнянском лесу в сжатые сроки, потому что там еще могут быть старые захоронения.
  • Тогда локацию переизбрали:  Кабмин одобрил реализацию проекта НВМК в Гатненской общине под Киевом до августа 2025 года.
  • Украина не озвучивает численности погибших военных с начала полномасштабного вторжения РФ. Власти и военное руководство заявляют, что данные будут раскрыты после войны.

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