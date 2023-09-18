В Мінекономіки спростували інформацію про те, що п’ять держав ЄС відкинули пропозиції України щодо зерна

В Мінекономіки спростовують інформацію про те, що п’ять східних держав Європейського Союзу відкинули пропозиції України щодо обмеження експорту сільськогосподарської продукції.

Джерело: заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка в коментарі "Європейській правді"

Деталі: "Щойно закінчився черговий раунд перемовин, і можу сказати, що інформація про "п’ять держав, які відкинули пропозиції України", взагалі не відповідає дійсності", – сказав він.

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За словами посадовця, польська сторона фізично не була присутня на зустрічі в понеділок, а угорці "були онлайн і не сказали ані слова".

"Словацька сторона зауважила, що проблема не вирішена по суті, й не коментувала наших кроків. Болгари й румуни ставили багато абсолютно робочих питань", – зазначив торгпред.

Що передувало: За даними ЗМІ, згідно з пропозицією Києва, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

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Нагадаємо, в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. У відповідь Україна почала процедуру оскарження цих обмежень у межах Світової організації торгівлі.

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