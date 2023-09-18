В Минэкономики опровергли информацию о том, что пять государств ЕС отвергли предложения Украины по зерну

В Минэкономики опровергают информацию о том, что пять восточных государств Европейского Союза отвергли предложения Украины по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции.

Источник: заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Европейской правде"

Детали: "Только что закончился очередной раунд переговоров, и могу сказать, что информация о "пяти государствах, которые отвергли предложения Украины", вообще не соответствует действительности", – сказал он.

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По словам чиновника, польская сторона физически не присутствовала на встрече в понедельник, а венгры "были онлайн и не сказали ни слова".

"Словацкая сторона отметила, что проблема не решена по существу, и не комментировала наших шагов. Болгары и румыны задавали много абсолютно рабочих вопросов", – отметил торгпред.

По данным СМИ, согласно предложению Киева, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

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Что предшествовало: В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В ответ Украина начала процедуру обжалования этих ограничений в рамках Всемирной торговой организации.

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