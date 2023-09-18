Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минэкономики опровергли информацию о том, что пять государств ЕС отвергли предложения Украины по зерну

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 22:12

В Минэкономики опровергают информацию о том, что пять восточных государств Европейского Союза отвергли предложения Украины по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции.

Источник: заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Европейской правде"

Детали: "Только что закончился очередной раунд переговоров, и могу сказать, что информация о "пяти государствах, которые отвергли предложения Украины", вообще не соответствует действительности", – сказал он.

Реклама:

По словам чиновника, польская сторона физически не присутствовала на встрече в понедельник, а венгры "были онлайн и не сказали ни слова".

"Словацкая сторона отметила, что проблема не решена по существу, и не комментировала наших шагов. Болгары и румыны задавали много абсолютно рабочих вопросов", – отметил торгпред.

По данным СМИ, согласно предложению Киева, Министерство экономики Украины самостоятельно будет принимать решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе и пяти восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В ответ Украина начала процедуру обжалования этих ограничений в рамках Всемирной торговой организации.

Читайте также: Компромисс не в пользу Киева: что стоит за решением Еврокомиссии по украинскому зерну,

а также: Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Темы: МинэкономикиЕСзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Украина станет донором глобальной безопасности - Зеленский

фото, обновлено от 17:48В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

фотоНа столичной Шулявке обвалился мост

Буданов рассказал о совещании в России перед войной, где сомневались насчет нападения

видеоБоррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу

Все новости...
Минэкономики
Как Минэкономики способствует быстрому гуманитарному разминированию Украины
Представитель Украины проголосовал за россиянина в ISO: Минэкономики инициирует проверку, голос отзовут
Доля взаимного товарооборота Украины и ЕС составляет более 55% – Минэкономики
Последние новости
04:25
ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW
03:50
Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны
03:26
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
02:42
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс
02:00
В Николаевской области прогремели взрывы
01:17
Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы
01:06
В Харькове прогремели взрывы - Терехов
00:56
Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT
00:30
ОбновленоРоссия запустила "Шахеды" по Украине – ВС
00:14
На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов
Все новости...
Реклама: