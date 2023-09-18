Німецький уряд ще не вирішив, чи надавати Україні ракети Taurus – Міноборони ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн підтвердив, що Берлін поки не ухвалив рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на інтерв'ю Пісторіуса виданню Bild

Деталі: Німецький урядовець підкреслив, що Україна отримала від ФРН бойові танки Leopard і сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а Берлін загалом посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.

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"Обов'язок всього німецького уряду – дуже ретельно зважувати кожне постачання зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus", – додав він.

Пісторіус сказав, що Берлін веде з Києвом діалог про умови використання Taurus – зокрема завдання ударів лише на українській території, а також розгортання цих ракет, що може потребувати допомоги Бундесверу.

Що передувало: Раніше міністр оборони Німеччини казав, що Берліну потрібно ще "один-два тижні", щоб зважити рішення про передачу Україні крилатих ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня депутати німецького Бундестагу від "світлофорної коаліції" написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що передача Україні ракет Taurus від Німеччини – це лише "питання часу".

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.