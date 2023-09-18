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Німецький уряд ще не вирішив, чи надавати Україні ракети Taurus – Міноборони ФРН

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 22:29
Німецький уряд ще не вирішив, чи надавати Україні ракети Taurus – Міноборони ФРН
РАКЕТА TAURUS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн підтвердив, що Берлін поки не ухвалив рішення про надання Києву далекобійних ракет Taurus.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на інтерв'ю Пісторіуса виданню Bild

Деталі: Німецький урядовець підкреслив, що Україна отримала від ФРН бойові танки Leopard і сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а Берлін загалом посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.

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"Обов'язок всього німецького уряду – дуже ретельно зважувати кожне постачання зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus", – додав він.

Пісторіус сказав, що Берлін веде з Києвом діалог про умови використання Taurus – зокрема завдання ударів лише на українській території, а також розгортання цих ракет, що може потребувати допомоги Бундесверу.

Що передувало: Раніше міністр оборони Німеччини казав, що Берліну потрібно ще "один-два тижні", щоб зважити рішення про передачу Україні крилатих ракет.

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Минулого тижня депутати німецького Бундестагу від "світлофорної коаліції" написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що передача Україні ракет Taurus від Німеччини – це лише "питання часу".

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

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