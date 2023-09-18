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Немецкое правительство еще не решило, предоставлять ли Украине ракеты Taurus – Минобороны ФРГ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 22:29
Немецкое правительство еще не решило, предоставлять ли Украине ракеты Taurus – Минобороны ФРГ
РАКЕТА TAURUS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн подтвердил, что Берлин пока не принял решение о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на интервью Писториуса изданию

Источник: Немецкий чиновник подчеркнул, что Украина получила от ФРГ боевые танки Leopard и современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, а Берлин в целом занимает второе место в мире по объему военной поддержки Украины.

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"Обязанность всего немецкого правительства – очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить множество политических, юридических, военных и технических аспектов. Это нелегко. Немецкое правительство еще не решило, отправлять ли крылатые ракеты Taurus", – добавил он.

Писториус сказал, что Берлин ведет с Киевом диалог об условиях использования Taurus – в частности нанесение ударов только на украинской территории, а также развертывание этих ракет, что может потребовать помощи Бундесвера.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Германии говорил, что Берлину нужно еще "одна-две недели", чтобы взвесить решение о передаче Украине крылатых ракет.

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На прошлой неделе депутаты немецкого Бундестага от "светофорной коалиции" написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что передача Украине ракет Taurus от Германии – это лишь "вопрос времени".

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

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