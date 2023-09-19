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США заарештували росіянина, який скуповував мікроелектроніку подвійного призначення

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 00:59
США заарештували росіянина, який скуповував мікроелектроніку подвійного призначення
фото ілюстраційне, atriainnovation

Під час арешту громадянину Росії  Максиму Марченку, який проживав у Гонконзі, 18 вересня було висунуто звинувачення у змові з метою шахрайства на території Сполучених Штатів, а також у злочинах, пов’язаних з контрабандою, шахрайством і відмиванням грошей. 

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Йому також інкримінують ймовірну участь у схемі контрабанди мікроелектроніки подвійного призначення.

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Марченко використовував мережу підставних компаній для доставки в Росію американських технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Пряма мова прокурора США Деміана Вільямса: "Марченко брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу користувачам у Росії.

Після несправедливого вторгнення Росії в Україну Марченко та його спільники, як стверджується, використовували підставні компанії та інші оманливі заходи, щоб убезпечити мікроелектроніку американського виробництва, яка застосовується, зокрема, у прицілах, приладах нічного бачення, тепловізорах та системах озброєння, для використання росіянами. Цей офіс буде невпинно переслідувати тих, хто намагається порушити американське законодавство, щоб постачати Росії військові технології".

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Теми: СШАРосіявійна
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