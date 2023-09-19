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США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 00:59
США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения
фото иллюстративное, atriainnovation

Во время ареста гражданину России Максиму Марченко, который проживал в Гонконге, 18 сентября было предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества на территории Соединенных Штатов, а также в преступлениях, связанных с контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег. 

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Ему также инкриминируют вероятное участие в схеме контрабанды микроэлектроники двойного назначения.

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Марченко использовал сеть подставных компаний для доставки в Россию американских технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Прямая речь прокурора США Дэмиана Уильямса: "Максим Марченко участвовал в незаконной сети закупок, которая поставляла микроэлектронику военного класса пользователям в России.

После несправедливого вторжения России в Украину Марченко и его сообщники, как утверждается, использовали подставные компании и другие обманные меры, чтобы обезопасить микроэлектронику американского производства, которая применяется, в частности, в прицелах, приборах ночного видения, тепловизорах и системах вооружения, для использования россиянами. Этот офис будет неустанно преследовать тех, кто пытается нарушить американское законодательство, чтобы поставлять России военные технологии".

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Темы: СШАРосcиявойна
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