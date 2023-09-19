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США не вірять Росії і КНДР, що ті не уклали угоду про постачання зброї

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 04:36
США не вірять Росії і КНДР, що ті не уклали угоду про постачання зброї
Фото РІА Новості

США ставляться з недовірою до заяв РФ і Північної Кореї про відсутність угод щодо постачань зброї, та попереджають, що вважатимуть кроки в цьому напрямі порушенням резолюції РБ ООН - тож діятимуть відповідно.

Джерело: заява під час пресбрифінгу в Нью-Йорку координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, "Укрінформ"

Пряма мова Кірбі: "Ми бачили коментарі після зустрічі Кім Чен Ина, коментарі Кремля про те, що угоди не було оголошено. Ми сприйматимемо це з недовірою та спостерігатимемо".

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Деталі: Він підкреслив, що "будь-яка подібна угода буде порушенням резолюцій РБ ООН".

Також, запевнив Кірбі, Сполучені Штати, безумовно, продовжать говорити з країнами-партнерами в ООН, про те як спільними зусиллями притягнути Москву і Пхеньян до відповідальності, якщо вони просуватимуться в цьому напрямку.

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Теми: СШАРосіяКНДРзброя
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