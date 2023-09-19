США не вірять Росії і КНДР, що ті не уклали угоду про постачання зброї
США ставляться з недовірою до заяв РФ і Північної Кореї про відсутність угод щодо постачань зброї, та попереджають, що вважатимуть кроки в цьому напрямі порушенням резолюції РБ ООН - тож діятимуть відповідно.
Джерело: заява під час пресбрифінгу в Нью-Йорку координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, "Укрінформ"
Пряма мова Кірбі: "Ми бачили коментарі після зустрічі Кім Чен Ина, коментарі Кремля про те, що угоди не було оголошено. Ми сприйматимемо це з недовірою та спостерігатимемо".
Деталі: Він підкреслив, що "будь-яка подібна угода буде порушенням резолюцій РБ ООН".
Також, запевнив Кірбі, Сполучені Штати, безумовно, продовжать говорити з країнами-партнерами в ООН, про те як спільними зусиллями притягнути Москву і Пхеньян до відповідальності, якщо вони просуватимуться в цьому напрямку.
Передісторія:
- Кім Чен Ин і Володимир Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.
- В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.
- Сполучені Штати також пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.