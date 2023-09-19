Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 04:36
США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 
Фото РИА Новости

США относятся с недоверием к заявлениям РФ и Северной Кореи об отсутствии соглашений о поставках оружия, и предупреждают, что будут считать шаги в этом направлении нарушением резолюции СБ ООН - поэтому будут действовать соответственно.

Источник: заявление во время пресс-брифинга в Нью-Йорке координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашение не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и будем наблюдать".

Реклама:

Детали: Он подчеркнул, что "любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН".

Также, заверил Кирби, Соединенные Штаты, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН, о том как совместными усилиями привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться в этом направлении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАРосcияКНДРоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам

Украина остановилась на минуту в знак благодарности защитникам

Силы ПВО ночью сбили половину "Шахедов", запущенных Россией

Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена

Сенат США будет работать, чтобы предоставить критически важную поддержку Украине – заявление

Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT

Все новости...
США
США нашли обломки пропавшего накануне истребителя F-35
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
Последние новости
10:22
Сериалы, которые выйдут в октябре: подборка
10:21
фотоДонетчина: из-за обстрела россиян под завалами собственного дома оказалась целая семья
10:13
Обвал моста в Киеве: такие же балки в Украине использовали при строительстве еще одного моста
10:02
Ученые обнаружили летучую мышь, которую видели в последний раз 100 лет назад
09:41
Россияне ракетами трижды ударили по Харькову
09:17
В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам
09:00
Украина остановилась на минуту в знак благодарности защитникам
08:39
Силы ПВО ночью сбили половину "Шахедов", запущенных Россией
08:18
Почти полтысячи россиян ликвидированы в последний день сентября
07:47
В Умани враг атаковал склады с зерном – загорелся масштабный пожар
Все новости...
Реклама: