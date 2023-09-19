США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия
США относятся с недоверием к заявлениям РФ и Северной Кореи об отсутствии соглашений о поставках оружия, и предупреждают, что будут считать шаги в этом направлении нарушением резолюции СБ ООН - поэтому будут действовать соответственно.
Источник: заявление во время пресс-брифинга в Нью-Йорке координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"
Прямая речь Кирби: "Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашение не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и будем наблюдать".
Детали: Он подчеркнул, что "любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН".
Также, заверил Кирби, Соединенные Штаты, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН, о том как совместными усилиями привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться в этом направлении.
Предыстория:
- Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.
- В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины.
- Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.