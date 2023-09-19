США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 

США относятся с недоверием к заявлениям РФ и Северной Кореи об отсутствии соглашений о поставках оружия, и предупреждают, что будут считать шаги в этом направлении нарушением резолюции СБ ООН - поэтому будут действовать соответственно.

Источник: заявление во время пресс-брифинга в Нью-Йорке координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашение не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и будем наблюдать".

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Детали: Он подчеркнул, что "любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН".

Также, заверил Кирби, Соединенные Штаты, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН, о том как совместными усилиями привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться в этом направлении.

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