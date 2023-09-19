Звільнення Кліщіївки та Андріївки могло спричинити деградацію російських військ – ISW

Звільнення українцями Кліщіївки та Андріївки, що на південь від Бахмута, за утримання яких російські війська вели наполегливу боротьбу, могло спричинити серйозну деградацію російських підрозділів, які їх захищали, оскільки просування українців у Запорізькій області впливає саме так.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Реклама:

Деталі: За інформацією військових аналітиків, російські сили, які оборонялися в Запорізькій області з початку контрнаступу, робили це в основному без ротації підрозділів оперативного рівня і, ймовірно, зазнали додаткових втрат.

Підрозділи 71-го, 70-го та 291-го мотострілецьких полків російської 42-ї мотострілецької дивізії (Південний військовий округ) регулярно відбивали українські атаки та брали участь у різних "бойових зіткненнях". Вони також відбивали перші етапи українського контрнаступу з червня по серпень.

У серпні українські війська почали прорив першої лінії оборони Росії російські війська витратили значну кількість живої сили, особового складу та зусиль

ВІДЕО ДНЯ

Російські звіти та кадри свідчать про те, що багато з цих підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії з тих пір відійшли і тепер в основному обстрілюють українців.

Відсутність повідомлень про участь цих військових у бойових діях на заході Запорізької області свідчить про те, що втрати, які вони зазнали під час перших етапів українського контрнаступу, зробили їх неефективними в бою.

Повідомляється, що підрозділи 70-го мотострілецького полку тимчасово відійшли в тил під час українського прориву та повернулися на передові позиції на початку вересня, що свідчить про те, що український наступ настільки погіршив цей підрозділ, що змусило російське командування дати йому час на оновлення.

Це була одна з небагатьох ротацій підрозділів, які ISW побачив у цьому секторі фронту.

Українські контрнаступальні операції також могли сильно зачепити підрозділи 22-ї та 45-ї окремих бригад спецназу Російської Федерації.

Тому експерти зробили висновок, що українське просування на південь від Бахмуту може спричинити схожу деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі.



Ключові висновки ISW за 18 вересня: