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Освобождение Клещеевки и Андреевки могло повлечь деградацию российских войск – ISW

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 06:31
Освобождение Клещеевки и Андреевки могло повлечь деградацию российских войск – ISW
Фото РИА Новости

Освобождение украинцами Клищеевки и Андреевки, что к югу от Бахмута, за удержание которых российские войска вели упорную борьбу, могло вызвать серьезную деградацию российских подразделений, которые их защищали, поскольку продвижение украинцев в Запорожской области влияет именно так. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, российские силы, которые оборонялись в Запорожской области с начала контрнаступления, делали это в основном без ротации подразделений оперативного уровня и, вероятно, понесли дополнительные потери. 

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Подразделения 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков российской 42-й мотострелковой дивизии (Южный военный округ) регулярно отражали украинские атаки и участвовали в различных "боевых столкновениях". Они также отражали первые этапы украинского контрнаступления с июня по август.

В августе украинские войска начали прорыв первой линии обороны России российские войска потратили значительное количество живой силы, личного состава и усилий 

Российские отчеты и кадры свидетельствуют о том, что многие из этих подразделений 42-й мотострелковой дивизии с тех пор отошли и теперь в основном обстреливают украинцев. 

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Отсутствие сообщений об участии этих военных в боевых действиях на западе Запорожской области свидетельствует о том, что потери, которые они понесли во время первых этапов украинского контрнаступления, сделали их неэффективными в бою. 

Сообщается, что подразделения 70-го мотострелкового полка временно отошли в тыл во время украинского прорыва и вернулись на передовые позиции в начале сентября, что свидетельствует о том, что украинское наступление настолько ухудшило это подразделение, что заставило российское командование дать ему время на обновление.

Это была бы одна из немногих ротаций подразделений, которые ISW увидел в этом секторе фронта.

Украинские контрнаступательные операции также могли сильно задеть подразделения 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа Российской Федерации.

Украинское продвижение к югу от Бахмута может вызвать похожую деградацию оборонительных подразделений России в этом районе. 

Ключевые выводы ISW за 18 сентября:

  • Освобождение Украиной Клищеевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в районе к югу от Бахмута и могло сделать неэффективными три российские бригады, по словам украинских военных.
  • Украинские контрнаступательные операции могли привести к особенно сильной деградации критических элементов эластичной обороны России на западе Запорожской области.
  • Недавнее украинское продвижение к югу от Бахмута может соответствовать подобной деградации оборонительных подразделений России в этом районе.
  • Российские войска в ночь с 17 на 18 сентября нанесли серии ударов с беспилотников и крылатых ракет "Шахед-131/136" по прибрежным и тыловым районам Украины.
  • Сообщается, что организация, которая вероятно связана с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, отвечает за распространение провоенной пропаганды и ложной информации об Украине среди известных деятелей российского информационного пространства.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожья и 18 сентября на отдельных участках продвинулись вперед.
  • Украинские войска 18 сентября вели наступательные действия как минимум на двух участках фронта и продвинулись на западное Запорожье.
  • Некоторые российские источники утверждали, что бывшие сотрудники группы Вагнера тесно сотрудничают с Росгвардией (Нацгвардия России), чтобы вернуть боевые действия в Украине.

Темы: войнаРосcияДонецкая областьЗапорожская область
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