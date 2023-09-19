Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині і 3 − на Херсонщині

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Скриншот з відео з Telegram Прокудіна

Щонайменше 5 людей загинули та 15 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької та Херсонської областей 18 вересня.

Джерело: в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз у Facebook та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Мороза: "За 18 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Північному й Авдіївці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення".

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Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 − дістали поранення".

Деталі: За його словами, упродовж минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонщини, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

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