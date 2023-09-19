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Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и 3 − в Херсонской

Ирина БалачукВторник, 19 сентября 2023, 08:37
Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и 3 − в Херсонской
Последствия российских ударов по Херсонщине. Скриншот из видео из Telegram Прокудина

По меньшей мере 5 человек погибли и 15 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей 18 сентября.

Источник: и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз в Facebook и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Мороза: "За 18 сентября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Северном и Авдеевке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения".

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Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 − получили ранения".

Детали: По его словам, за прошедшие сутки россияне совершили 95 обстрелов Херсонской области, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дом культуры в Бериславском районе; территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне.

Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойнажертвы
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