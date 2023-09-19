Россияне за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области и 3 − в Херсонской
По меньшей мере 5 человек погибли и 15 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей 18 сентября.
Источник: и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз в Facebook и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Мороза: "За 18 сентября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Северном и Авдеевке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения".
Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 − получили ранения".
Детали: По его словам, за прошедшие сутки россияне совершили 95 обстрелов Херсонской области, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дом культуры в Бериславском районе; территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне.