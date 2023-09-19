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Сили ППО збили 27 "Шахедів" та ще один розвідувальний дрон

Альона Мазуренко Вівторок, 19 вересня 2023, 09:01
Сили ППО збили 27 Шахедів та ще один розвідувальний дрон
ФОТО: GETTY IMAGES

В ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну 30-ма дронами-камікадзе та 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", сили оборони збили 27 "Шахедів" і 1 розвідувальний БПЛА.

Джерело: Повітряні сили 

Дослівно: "У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".

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Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу".

Деталі: В результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Теми: ППО
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