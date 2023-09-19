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Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и еще один разведывательный дрон

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 09:01
Силы ПВО сбили 27 Шахедов и еще один разведывательный дрон
ФОТО: GETTY IMAGES

В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину 30-ю дронами-камикадзе и 1 баллистической ракетой "Искандер-М", силы обороны сбили 27 "Шахедов" и 1 разведывательный БПЛА.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".

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Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), а также одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога".

Детали: В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.

Также на восточном направлении уничтожено разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Темы: ПВО
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