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Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції

Альона Мазуренко Вівторок, 19 вересня 2023, 10:48
Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції
фото: ТГ Прокудіна

Російські окупанти 19 вересня атакували з артилерії Херсон, під ворожий обстріл потрапив тролейбус - загинув 49-річний сержант поліції.

Джерело: Нацполіція, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно нацпол: "Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції.

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Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення - ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано".

Деталі: За словами Прокудіна, поранення отримали двоє пасажирів – чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.

 
фото: НПУ

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.

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Теми: Херсонобстріл
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