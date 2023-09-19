Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції

Російські окупанти 19 вересня атакували з артилерії Херсон, під ворожий обстріл потрапив тролейбус - загинув 49-річний сержант поліції.

Джерело: Нацполіція, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно нацпол: "Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції.

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Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення - ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано".

Деталі: За словами Прокудіна, поранення отримали двоє пасажирів – чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.

фото: НПУ

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.